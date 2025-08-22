Trump, ronda coi militari. Ma deve chiudere Alligator Alcatraz 

La ronda di Donald Trump con i soldati della Guardia Nazionale si è limitata a un picnic a base di pizza e hamburger: dopo aver lasciato intendere che sarebbe uscito con i militari in pattuglia per le strade della capitale, il presidente si è trasformato in rider consegnando la cena alle forze dell'ordine in una comparsata al centro operativo della U.S. Park Police.

«Volete gli hamburger della Casa Bianca o la pizza dal posto migliore?», ha detto Trump, microfono in mano, ringraziando le forze dell'ordine per il lavoro svolto contro «la criminalità, gli spargimenti di sangue, il caos e lo squallore», da lui citati per ordinare l'invio di 800 militari a Washington in una presa di controllo della polizia che molti hanno criticato come illegale, oltre che ingiustificata: secondo i dati della polizia, i livelli di criminalità sono diminuiti quest'anno del 26% rispetto agli anni precedenti.

Dopo che due giorni fa il vice-presidente J.D. Vance e il capo del Pentagono Pete Hegseth erano stati fischiati durante un simile evento con la Guardia Nazionale, Trump ha parlato di «risultati incredibili» e promesso che «avremo la più bella capitale del mondo», prima di riprendere posto sulla limousine presidenziale assieme alla Attorney General Pam Bondi e al vice capo di gabinetto Stephen Miller.

Dalla Florida però è arrivata una doccia fredda per la Casa Bianca: in una sentenza di 82 pagine, la giudice Kathleen Williams ha stabilito che Alligator Alcatraz, il centro migranti nelle paludi della Florida fra caimani e pitoni, dev’essere smantellato. La struttura, che è in una riserva naturale, è considerata un pericolo per l'ecosistema. La decisione è uno schiaffo al pugno duro di Donald Trump contro i migranti illegali. Williams, nominata da Barack Obama, ha dato all'amministrazione 60 giorni per chiudere tutte le operazioni ad Alligator Alcatraz: nel frattempo nessun nuovo migrante può essere trasferito nel centro.

La giudice ha criticato le autorità per aver violato la legge che richiede una revisione ambientale prima di qualsiasi progetto di costruzione federale. E ha portato come esempio il piano bocciato negli anni ’60 per la costruzione di un aeroporto turistico nelle Everglades, sito Unesco, a causa dei danni ambientali che avrebbe potuto causare.

RIPRODUZIONE RISERVATA