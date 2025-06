È rottura tra Trump e Musk. «Mi ha deluso», dice il presidente degli Stati Uniti. «Senza di me avrebbe perso le elezioni, ingrato», è la replica. Per il tycoon è stata un’altra giornata intensa. Sul fronte dei dazi doganali prove di disgelo con la Cina grazie alla telefonata con Xi Jinping. Trump ha anche ospitato alla Casa Bianca il cancelliere tedesco Merz. Sullo sfondo i conflitti tra Russia e Ucraina e in Medio Oriente.

