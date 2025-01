Trump rigetta il “piano Blinken” per la Striscia 

Washington. Donald Trump ottiene quello che voleva: insediarsi alla Casa Bianca con un accordo per la tregua a Gaza e la liberazione degli ostaggi, di cui si è preso tutto il merito. Un accordo in tre fasi che eredita da Joe Biden e che dovrà «implementare» nei prossimi mesi, garantendo innanzitutto la sua tenuta. Ma non ha svelato e non sembra avere un piano preciso a medio e lungo termine per Gaza e i palestinesi, anche se finora ha sempre escluso - in sintonia con Benyamin Netanyahu - la soluzione dei due Stati perseguita da Biden e dall’Occidente.

L’unico spunto recente è stato il post su Truth in cui ha annunciato che il suo team per la sicurezza nazionale, «attraverso gli sforzi dell’inviato speciale in Medio Oriente Steve Witkoff, continuerà a lavorare con Israele e i nostri alleati per garantire che Gaza non diventi mai più un rifugio sicuro per i terroristi». Ma non ha precisato come. Quindi ha promesso che promuoverà «la pace attraverso la forza in tutta la regione, sfruttando lo slancio di questo cessate il fuoco per espandere ulteriormente gli storici accordi di Abramo», quelli lanciati durante la sua prima presidenza per normalizzare i rapporti tra Israele e i Paesi arabi. Manca ancora il tassello più importante: l’Arabia Saudita, la più grande potenza politica ed economica del mondo sunnita, custode dei luoghi santi dell’Islam (La Mecca e Medina). Ma Riad, che mira a un’alleanza difensiva con gli Usa e all’avvio di un proprio programma nucleare, subordina la normalizzazione dei rapporti a una roadmap per uno Stato palestinese. Almeno ufficialmente. Trump, che resta il presidente più filo-israeliano di sempre, sembra difficile che avalli la roadmap illustrata dal segretario di Stato uscente Antony Blinken, che prevede di affidare la Striscia all’Autorità Nazionale Palestinese insieme all’Onu e a partner stranieri, in particolare gli Stati arabi, che fornirebbero forze e soldi per ricostruire Gaza. Trump, come Israele, diffida sia dell’Anp che dell’Onu.

