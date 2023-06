La sua seconda incriminazione in pochi mesi non intacca la popolarità di Trump fra gli elettori repubblicani: l’81% è convinto il procedimento sia stato condizionato dalla politica. E fra gli aspiranti alla nomination repubblicana si conferma il primo al 43%, a quasi 20 punti di distacco da Ron DeSantis. Tutti gli altri, a partire dal suo ex vicepresidente Mike Pence, restano lontanissimi dai numeri del tycoon.