Trump raccoglie 50 milioni con una cena 

New York. Donald Trump batte Joe Biden. L’ex presidente con una cena ha raccolto 50,5 milioni di dollari, una cifra record che fa impallidire i 26 milioni raccolti dallo show del presidente americano insieme a Bill Clinton e Barack Obama. Nonostante la vittoria di Trump, Biden resta saldamente in testa in termini di fondi a disposizione della sua campagna elettorale, che si affaccia al secondo trimestre con in cassa 192 milioni. L’evento record di Trump si è tenuto in Florida, a casa del miliardario di hedge fund John Paulson, il cui nome è circolato come possibile segretario al Tesoro. L’ex presidente si è presentato intorno alle 19 accompagnato dall’ex First Lady Melania Trump in abito lungo violetto. I biglietti per partecipare all’evento andavano dai 250.000 agli 814.600 dollari. Ai molti miliardari presenti, Trump ha promesso che manterrà le loro tasse basse. L’ex presidente ha spiegato che è necessario riconquistare la Casa Bianca «così da poter far cambiare rotta al Paese concentrandosi sulla produzione energetica, sulla messa in sicurezza del confine, riducendo l’inflazione, estendendo i tagli alla tasse, eliminando l’obbligo di auto elettriche imposto da Biden, proteggendo Israele ed evitando una guerra globale».

