Trump-Putin, vertice in Alaska La Ue chiede ci sia Zelensky 

C’è una data importante sulla possibile fine dell’ostilità sul fronte russo-ucraino. Il 15 agosto Donald Trump e Vladimir Putin si vedranno in Alaska. «Troppi morti da una parte dell’altra, serve una soluzione», dice il presidente degli Stati Uniti d’America. La Ue osserva con interessa e auspica che, al tavolo, ci sia anche Kiev. L’eventualità di una forma di presenza di Zelensky è tutta da valutare. Quanto al negoziato, c’è l’ipotesi che la Russia possa tenere i territori occupati.

