Washington. Vladimir Putin «potrebbe francamente essere più duro con l'Ucraina», ma «credo che abbia fatto un piccolo passo indietro. Ritengo che voglia vedere la fine» della guerra. È un Donald Trump sicuro di sé quello che parla con i giornalisti prima di imbarcarsi per l'Asia, dove l'Ucraina sarà uno dei temi centrali. E dove l'attende il cruciale trilaterale con Xi Jinping e Putin: mentre il suo inviato Jared Kushner, pur riconoscendo che «un accordo definitivo richiederà decisioni difficili», torna a parlare di «progressi» per porre fine al conflitto.

In partenza

Prima a Manila all'Asean e poi a Shenzhen all'Apec, il presidente anatra zoppa cerca il suo riscatto dopo la scottante sconfitta alle elezioni di metà mandato. Una soluzione del dossier Ucraina, al quale lavora senza grandi successi da quando si è insediato alla Casa Bianca, gli consentirebbe di prendersi una rivincita agli occhi del mondo. Kiev sarà al centro del possibile bilaterale di Trump e Putin in Cina, e del trilaterale in programma fra il leader del Cremlino, il presidente cinese e il commander-in-chief. «Discuteranno di pace globale, con scambi approfonditi sulla promozione della stabilità strategica nelle relazioni tra le grandi potenze», ha fatto sapere Pechino parlando di incontro di «portata storica».

Dal vertice non sono attesi grandi risultati, anche se è stato preannunciato dal Cremlino un comunicato finale. Trump probabilmente solleverà il nodo del controllo delle armi nucleari e della proliferazione, ma dalla Casa Bianca non si prevede alcuna svolta. Per Xi il trilaterale è l'occasione di rafforzarsi sul palcoscenico mondiale, anche se l'incontro comporta non pochi rischi vista l'imprevedibilità di Putin e Trump. Il presidente cinese vuole inoltre evitare un paragone con la conferenza di Yalta del 1945, durante la quale Pechino era assente, ed è consapevole del pericolo di associare la Cina alle guerre in Ucraina e in Iran, da cui finora si è tenuto alla larga.

Per Putin l'incontro è l'occasione di una nuova riabilitazione nel panorama mondiale che potrebbe poi portarlo al G20 di Miami il 14-15 dicembre. Trump con ogni probabilità tornerà a fare pressione su Putin per una sua partecipazione al vertice che si terrà nel suo Doral, per il quale - è il suo auspicio - sogna quella pace con l'Ucraina che lo farebbe entrare nella storia.

Il quarto al tavolo

Il presidente non nasconde di voler vedere chiuso presto un conflitto che, come ha lui stesso ammesso, si è rivelato molto più complicato del previsto. Nelle ultime settimane, complice anche il duro colpo delle midterm, il commander-in-chief ha intensificato gli sforzi con gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner in viaggio fra Washington, Abu Dhabi e Mosca a caccia di quella svolta che ancora sfugge. A margine dell'Apec, Trump avrà anche il suo terzo faccia a faccia dell'anno con con Xi, e non esclude un incontro con il leader nord coreano Kim Jong Un: «Potrei vederlo» in Cina, ha detto ieri, «potrebbe venire, dipende da Xi. Sarà un'ottima cosa. Abbiamo l'opportunità di raggiungere risultati». Ma la possibile foto con Putin, Kim e Xi potrebbe esporre il presidente Usa a forti critiche in casa, attirandogli l'ira anche dei falchi repubblicani.

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