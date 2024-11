Trump prepara lo strappo sul clima 

WASHINGTON. Uscire nuovamente dall’accordo di Parigi sul clima, come promesso in campagna elettorale: è uno degli ordini esecutivi che Donald Trump firmerà nel primo giorno del suo insediamento. La bozza è già pronta, confermano alla vigilia dell’apertura della Cop29 di Baku consiglieri del presidente eletto al Wall Street Journal. L’autorevole quotidiano rivela inoltre che il suo entourage prevede che il tycoon «metta in mostra la potenza economica e militare degli Stati Uniti, cercando di instillare paura nei rivali e ottenere maggiori concessioni dagli alleati», navigando tra deterrenza e “deal”, accordi.

Arriva anche l’Arizona

«Sarà un ritorno alla pace attraverso la forza. La deterrenza sarà ripristinata - ha detto Robert O’Brien, ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, che potrebbe ricoprire un ruolo importante nell’amministrazione entrante - I rivali americani capiscono che le cose di cui si sono approfittati negli ultimi quattro anni non saranno più tollerate». Intanto Trump mette a punto il piano di pace per l’Ucraina e il Medio Oriente (Benjamin Netanyahu negli ultimi giorni ha parlato tre volte con lui e ha inviato a Mar-a-Lago il suo ministro per gli affari strategici, Ron Dermer) e lavora alla sua squadra di governo, mentre incassa anche il settimo e ultimo stato in bilico con la democratica Arizona (arrivando a 312 elettori finali, più di Joe Biden nel 2020). E il Bitcoin vola sopra la soglia psicologica di 80mila dollari, con la promessa del tycoon di fare degli Usa «la cripto capitale del pianeta».

La squadra

Trump vuole un governo Maga di fedelissimi. Lo conferma il post su Truth con cui ha depennato i nomi di due suoi ex: Mike Pompeo, già capo della Cia e della diplomazia Usa, che ambiva al Pentagono, e Nikki Haley, che nelle primarie l’aveva sfidato sino all’ultimo e alla quale poi aveva promesso di entrare nella sua squadra «in qualche ruolo». «Non inviterò l’ex ambasciatrice all’Onu Nikki Haley o l’ex segretario di Stato Mike Pompeo a unirsi all’amministrazione Trump, che è attualmente in formazione. Ho molto apprezzato lavorare con loro in passato e vorrei ringraziarli per il loro servizio al nostro Paese», li ha liquidati sul suo social. Su entrambi è scattato il veto di Donald Trump Jr (il figlio maggiore del presidente eletto fa parte del transition team), dell’ex anchor di Fox Tucker Carlson e del consigliere Roger Stone, che ha dipinto i due come potenziali «sinistre quinte colonne». Fonti dello staff inoltre hanno spiegato che «c’è il desiderio di non avere persone con ambizioni presidenziali che usino le posizioni da ministro come trampolino di lancio», e che le loro «visioni sulla politica estera non sono allineate con quelle del presidente».

RIPRODUZIONE RISERVATA