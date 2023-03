Trump prepara lo show «Aspetto le manette» 

New York . Donald Trump vuole trasformare il suo arresto per il caso della pornostar in uno show mediatico che a suo avviso galvanizzerebbe il popolo Maga in vista della campagna presidenziale. Il tycoon pare sia pronto alla “perp walk”, la prassi della polizia di mettere alla berlina un arrestato facendolo camminare ammanettato in pubblico davanti a fotografi e telecamere. Intanto è slittata (probabilmente a oggi) la decisione del Gran Giurì.

Le partite di golf

Amici di Trump raccontano che The Donald resta nel fortino di Mar-a-Lago «apparentemente sconnesso» dalla gravità delle insidie giudiziarie, giocando a golf. Vuole proiettare un'immagine di forza, di sfida. Ma il tycoon, accusato di aver pagato 130mila dollari in nero durante la campagna elettorale del 2016 per il silenzio della pornostar Stormy Daniels su una loro precedente relazione, potrebbe restare deluso. È probabile infatti che non venga ammanettato, se si presenterà spontaneamente nel caso di un'incriminazione. Da sabato, ossia da quando ha invocato proteste contro il suo arresto, la sua campagna elettorale ha incassato 1,5 milioni di dollari in donazioni.

