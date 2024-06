Trump prepara le prossime mosse 

New York. Donald Trump con i più stretti consiglieri e legali studia le prossime mosse. L'attenzione è sulla data della sentenza: se fino ad allora la campagna elettorale cercherà di far leva sulla condanna per rafforzare il sostegno della base e raccogliere fondi, che cosa accadrà l'11 luglio e successivamente è tutto da vedere.

«Vogliono mettermi dietro le sbarre, mi vogliono morto», dice Trump in un messaggio in cui torna ad attaccare Joe Biden e i democratici pronti a «usare tutti gli strumenti nella battaglia legale per fermarci. Io non mi arrenderò».

Potrebbe essere richiesta una nuova data per la sentenza, per capitalizzare sull'indignazione dei sostenitori per un processo politico e una condanna immeritati. Uno spostamento renderebbe la sentenza un tema-chiave della convention repubblicana che incoronerà Trump, dal 15 luglio a Milwaukee. Ancora nulla è deciso. Preoccupa la possibilità che venga imposta all'ex presidente la libertà condizionata e che, quindi, sia costretto a saltare la convention.

RIPRODUZIONE RISERVATA