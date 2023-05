Trump: Orban leader straordinario 

Budapest . Fuori programma alla Convention dei leader conservatori in Ungheria. L'ex presidente americano, Donald Trump, è intervenuto in video alla Conservative Political Action Conference in corso a Budapest. Nel suo messaggio, ha definito il premier ungherese, Viktor Orban, «un leader straordinario» e ha evocato «una battaglia storica contro globalisti marxisti e comunisti di tutto il mondo».

«Difendiamo la libertà»

Trump si è rivolto ai «patrioti amanti della libertà riuniti in Ungheria per celebrare i valori e i principi senza tempo che uniscono i conservatori di tutto il mondo». Fede, famiglia, nazione, «uniscono il nostro movimento e salveranno la società occidentale, in gravi difficoltà», ha aggiunto l'ex presidente Usa. «Stiamo lottando contro barbari che vogliono demolire la nostra libertà, le nostre tradizioni e tutto ciò che ci è caro», ha sottolineato Trump, esortando i conservatori a «non vacillare mai nella difesa della nostra libertà e della nostra civiltà». «Torna e porta la pace», è stata la replica di Orban che ha ringraziato l'ex presidente americano in un video su Facebook. Viktor Orban è infatti convinto che «se Donald Trump fosse ancora alla Casa Bianca non ci sarebbe il conflitto in Ucraina».

Reciproco sostegno

Anche alla conferenza di Budapest ha ribadito le stesse parole: «Torni signor presidente, renda di nuovo grande l'America e porti la pace», ha detto il premier ungherese intervenuto alla Conservative Political Action Conference, appuntamento sostenuto dal Partito Repubblicano. Il leader ungherese ha espresso più volte pubblicamente via Twitter il suo sostegno all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in occasione della sua recente comparsa in tribunale per la vicenda Stormy Daniels. Ed è lunga la lista di casi in cui Trump e Orban si sono scambiati messaggi di sostegno.