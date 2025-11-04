VaiOnline
New York.
05 novembre 2025 alle 00:18

Trump: «Ogni ebreo che vota Mamdani è stupido» 

New York. Non votate per Zohran Mamdani: è un «chiaro pericolo e vi odia». L’appello, a seggi aperti, è agli ebrei di New York, lanciato da Israele e da Donald Trump. L’ultimo tentativo di indirizzare la scelta degli elettori, nella speranza di un vero e proprio “miracolo”: fermare il candidato socialista nella corsa a sindaco della Grande Mela.

«Ogni ebreo che lo vota è uno stupido» perché «vi odia», ha attaccato il presidente dopo aver appoggiato il rivale di Mamdani, Andrew Cuomo, e chiesto ai repubblicani di votare in massa per l'ex governatore. «Che vi piaccia o meno, non c'è altra scelta», ha tagliato corto, tornando a minacciare di tagliare i fondi federali alla città nel caso in cui il candidato democratico vincesse. Le parole del tycoon hanno fatto eco a quelle del console generale di Israele a New York, Ofir Akunis».

«Non mi farò intimidire da questo presidente», ha detto il candidato dem minimizzando le minacce, come anche quella di inviare a New York le truppe federali. «Sono parole, non è legge», ha osservato Mamdani, sapendo di essere il favorito, forte anche del sostegno di Barack Obama. Gli ultimi sondaggi lo davano vincente, primo sindaco musulmano in una città dove gli ebrei rappresentano oltre il 12% della popolazione. Ma, al di là dei sondaggi, fino all’ultimo la partita é rimasta aperta.

