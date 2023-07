Trump, nuove accuse. «Ma io mi candido» 

Washington. Sono piombate su Donald Trump nuove accuse nell'ambito dell'indagine sulla gestione di carte classificate a Mar-a-Lago, mentre è sempre più vicina la terza incriminazione per il suo ruolo nell'assalto a Capitol Hill. Il procuratore speciale Jack Smith ha presentato tre nuovi capi di accusa contro il tycoon, il più pesante riguarda il suo tentativo di far sparire un video di sorveglianza affinché non finisse nelle mani del gran giurì.

L'ex presidente è accusato di aver cercato di alterare, distruggere o nascondere prove, di aver cercato di indurre altre persone a farlo e di aver mostrato un documento altamente riservato ad alcuni ospiti del suo resort.

Trump ha reagito con rabbia: «La mia campagna non si ferma, le incriminazioni non mi faranno abbandonare la corsa alla Casa Bianca nel 2024», ha tuonato in un'intervista telefonica alla radio conservatrice Real Voice of America. «Questo non è altro che il tentativo disperato della criminale famiglia Biden e del loro dipartimento di Giustizia di tormentare il presidente Trump e coloro che lo circondano», ha aggiunto il suo portavoce Steven Cheung ripetendo il leit motiv della caccia alle streghe dei procuratori contro il tycoon. Gli sfidanti alle primarie dei repubblicani, da Ron DeSantis a Mike Pence, sono rimasti in silenzio in attesa di incrociare il loro rivale più pericoloso, e sempre avanti a loro nei sondaggi, a un evento del Grand old party a Des Moines, nello Iowa. Mentre lo speaker della Camera, Kevin McCarthy, ha dichiarato di non essere minimamente preoccupato dalle nuove accuse, piuttosto, ha aggiunto, «ciò che mi turba è la gestione di documenti classificati da parte di Biden». Il senatore del Missouri, Josh Hawley, ha insinuato che il tempismo di questi capi d'imputazione è sospetto e sarebbe stato studiato ad arte per spostare l'attenzione dai guai giudiziari di Hunter Biden, comparso in questi giorni in tribunale e, dopo che è saltato il patteggiamento che aveva raggiunto con i procuratori, a rischio processo.

