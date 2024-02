Washington. Donald Trump non ha più l’immunità presidenziale e può essere processato per i suoi tentativi di sovvertire il voto del 2020, culminati nell’assalto al Capitol. La corte d’appello federale della capitale infligge un duro colpo al tycoon, che però preannuncia un ulteriore ricorso destinato ad arrivare alla Corte suprema. Nel frattempo, sullo sfondo di caucus e primarie senza duelli diretti in Nevada, sfida a un dibattito immediato Joe Biden, che però lo attacca dal pulpito della Casa Bianca accusandolo di intimidire i repubblicani per far affondare la legge «più dura e umana di sempre» sulla sicurezza al confine col Messico.

La decisione della corte d’appello, presa all’unanimità, è categorica e non sembra poter essere facilmente ribaltata. La tesi difensiva che Trump è immune dalla responsabilità penale per le azioni prese quando era alla Casa Bianca, scrive il collegio, non è «supportata da precedenti, dalla storia o dal testo e dalla struttura della Costituzione». «Ai fini di questo procedimento penale, l’ex presidente Trump è diventato cittadino Trump, con tutte le difese di qualsiasi altro imputato in un procedimento penale», spiegano i giudici, sottolineando che «qualsiasi immunità esecutiva che avrebbe potuto proteggerlo mentre era presidente non lo protegge più». «Non possiamo accettare l’affermazione secondo cui un presidente ha un’autorità illimitata per commettere crimini che neutralizzerebbero il controllo più fondamentale sul potere esecutivo: il riconoscimento e l’attuazione dei risultati elettorali», proseguono. La difesa del tycoon ha annunciato appello.

