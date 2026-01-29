Trump minaccia l’Iran e frena i russi 

Washington. Donald Trump ottiene una minitregua invernale dalla Russia e intanto aumenta la pressione militare sull’Iran, per provare a riportarlo al tavolo dei negoziati sul programma nucleare.

Trenta sotto zero

Niente attacchi su Kiev e altre città «per una settimana», vista la crudele ondata di gelo preannunciata per i prossimi giorni in Ucraina, con minime che potrebbero toccare i 30 gradi sotto lo zero. Donald Trump fa sapere al mondo di aver ottenuto il sì di Vladimir Putin alla sua richiesta di uno stop di qualche giorno alle ostilità sul terreno. «Non hanno mai vissuto un freddo del genere», spiega il presidente americano dalla Casa Bianca, dettagliando di aver «personalmente chiesto» al capo del Cremlino questa tregua. «Lui ha accettato, e devo dirvi, è stato molto carino», aggiunge il tycoon. L’annuncio di Trump non ha trovato nessuna conferma immediata da Mosca. «È una dichiarazione importante», è stata invece la prima reazione del leader ucraino, Volodymyr Zelensky, che su X ha ringraziato il presidente americano sottolineando che «l'approvvigionamento energetico è fondamentale per la vita» e che «le misure di de-escalation contribuiscono a un reale progresso verso la fine della guerra».

L’accerchiamento

Intanto a stringere la morsa attorno all’Iran ci sarebbero ora almeno 10 navi da guerra americane, dopo l’arrivo nell’area del cacciatorpediniere Uss Delbert D. Black e, nei giorni scorsi, della portaerei Uss Abraham Lincoln. Tra le richieste della Casa Bianca a Teheran per evitare l’azione militare ci sono i limiti al programma di missili balistici e la fine del sostegno alle milizie di Hamas, Hezbollah e Houthi. Secondo due fonti della Reuters, il commander-in-chief non avrebbe ancora preso una decisione definitiva e starebbe valutando diverse opzioni, tra cui attacchi mirati contro le forze di sicurezza e i leader iraniani, anche per motivare i manifestanti anti-regime dopo che all'inizio del mese aveva promesso: «Gli aiuti stanno arrivando». L’Iran «ha tutte le possibilità di raggiungere un accordo. Non dovrebbero perseguire capacità nucleari», ha ribadito il capo del Pentagono Pete Hegseth. «Saremo pronti a fare tutto ciò che questo presidente si aspetta», ha quindi assicurato in una riunione con Trump.

Mille droni

Teheran ha già fatto sapere che la risposta a un eventuale attacco sarà «schiacciante» e prenderebbe di mira anche «il cuore di Tel Aviv». «Dobbiamo prepararci alla guerra», ha avvertito il primo vicepresidente iraniano Mohammad Reza Aref. «L’Iran non scatena mai le guerre, ma se gli viene imposta si difenderà con forza», ha aggiunto mentre l’esercito ha reso noto di aver aggiunto altri mille droni al suo arsenale da combattimento. Intanto la Russia preme per la trattativa e ha chiesto alle parti «moderazione», evocando il rischio di «caos» nella regione.

