Trump “minaccia” il turismo sardo: fine estate a rischio 

I dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump creano ansia tra gli operatori turistici isolani. «Per il momento», afferma il direttore generale del Forte Village Lorenzo Giannuzzi, «sono sospesi. Ma se dopo questi tre mesi venissero applicati, gli effetti potrebbero essere devastanti». Addirittura c’è il rischio recessione. E sarebbe davvero un peccato, visto che le prenotazioni nelle strutture turistiche sarde danno indicazioni positive. «Con mia grande sorpresa, per il momento non ci sono ricadute negative. Il trend è positivo», sospira. Per il momento. «Si tende sempre più», spiega Giannuzzi, «a prenotare sotto data. Dovremo aspettare maggio per sapere quello che accadrà a luglio e agosto». Il pericolo è bruciare gli ultimi mesi della stagione estiva.

La situazione

Un occhio alle prenotazioni e un occhio a quello che accade negli Usa. «Sentendo gli operatori del territorio», Sergio Ghiani, presidente del Consorzio turistico di Villasimius, «non ci sarebbe da preoccuparsi. Le prenotazioni sono in linea con l’anno scorso. I dazi non sembrano avere, per ora, nessuna conseguenza. Forse perché la gente si è, purtroppo, abituata alle crisi: si organizza la vacanza, poi si vedrà». Ma non c’è da cullarsi sugli allori. «Se guardiamo in prospettiva, è lecito preoccuparsi. Se venissero applicati i dazi, potremmo perdere la fine della stagione e, soprattutto, si rischierebbe di compromettere quella del 2026». Perché i dazi colpirebbero soprattutto italiani e tedeschi, gli ospiti più numerosi di Villasimius.

Le abitudini

C’è davvero da sperare che Trump non decida di rompere le uova nel paniere. «Per quanto riguarda le prenotazioni», dice Fosco Valerio, dell’hotel Simius Playa, «le cose vanno meglio dell’anno scorso. Magari i turisti fanno cinque giorni di vacanza anziché dieci. Ma non sembrano particolarmente preoccupati, non percepiscono, per il momento, il pericolo». Approccio simile anche nell’altro versante della costa meridionale. «I nostri clienti», interviene Giampaolo Versaci dell’hotel Rocca Dorada di Santa Margherita di Pula, «non danno la sensazione di aver percepito quello che rischia di accadere». Eppure, da quelle parti, si registra qualche prenotazione in meno. «Circa il venti per cento». Dovuto, però, a ben altre ragioni. «La difficoltà ad arrivare nell’Isola, per esempio».

I problemi

Un problema atavico, mai risolto. «Il vero ostacolo», riflette Nicola Palomba dell’hotel Costa dei Fiori di Santa Margherita, «è rappresentato dai trasporti». Mica l’unico, purtroppo. «Il mercato del turismo è volubile, può cambiare da un momento all’altro». Quindi, anche i dazi trumpiani possono avere conseguenze devastanti. «Non possiamo, dunque, rilassarci».

L’atteggiamento

Al tirar delle somme, il sentimento comune è l’attesa. «Per fine aprile e maggio», svela Sara Gessa dell’hotel Meridiana di Arbus, «siamo a posto, visto che le prenotazioni sono arrivate già da dicembre». Quindi nessuna influenza trumpiana. E il resto dell’estate? Non resta che aspettare gli eventi. Perché, «una guerra commerciale», interviene Gianluigi Largiu dell’hotel Il corsaro nero a Portu Maga, «crea sempre problemi enormi». Ma, prenotazioni in linea con l’anno scorso a parte, c’è una carta da giocare. «Alla fine, tutti vogliono venire in Sardegna».

