Trump: «Meloni mi piace. I dazi? Vedremo» 

Davos. «Meloni mi piace molto, vediamo cosa succede!». Nella riffa quotidiana di Donald Trump sul tema dei dazi - fra minacce a mezzo mondo e dietrofront - irrompe il rapporto personale con la premier italiana consolidato dalla presenza di Giorgia Meloni all’Inauguration Day. Che potrebbe valere all’Italia un’esenzione dalle misure punitive contro una Ue che «ci tratta molto male», come ha ripetuto più volte il tycoon ieri a Davos. Una dichiarazione tutta personale e istintiva, tipica di Trump, che fa sperare l’agroalimentare perché potrebbe mettere al sicuro una parte consistente dell’export italiano verso gli Usa. Ma soprattutto le parole del presidente Usa preannunciano il ritorno dei dazi selettivi - modulati in funzione del livello di gradimento di questo o quell’altro leader politico - come grimaldello per cercare di dividere i Paesi dell’Unione proprio nel momento in cui l’agenda Draghi - più integrazione come una via per rilanciare la crescita - è giudicata più urgente che mai. Dai vini ai formaggi, dall’automotive al pollame, l’uso coercitivo dei dazi è una riedizione del primo Trump. Rafforzata, questa volta, da un voto popolare che è un’investitura a rincarare la dose.

L’Europa e l’Italia

Chi lo conosce aveva notato come, nel suo discorso al World Economic Forum, Trump avesse risparmiato Panama e Groenlandia e usato toni soft con la Cina. Ma non con l’Ue. C’entra il forte surplus commerciale europeo (soprattutto tedesco e italiano), c’entrano la regolamentazione Ue del digitale e i contenziosi con Big Tech - da ultimo proprio con Musk - così come la spesa militare per la Nato, dove peraltro l’Italia è agli ultimi posti. In molti - come il senatore Mario Monti - si interrogano se il rapporto personale fra Trump e Meloni farà della premier italiana una «cerniera» con l’Europa o una «lama separatrice», o persino un «cavallo di Troia» dentro l’Ue. Quel che è certo è che «chiaramente i dazi per noi sarebbero un problema», come aveva detto la premier a inizio anno. E che se Trump andrà fino in fondo il problema si pone per la risposta europea. Questa è stata al centro delle riunioni del Forum economico mondiale. Giovedì, prima degli attacchi di Trump, il commissario Ue agli Affari economici Valdis Dombrovskis aveva invocato «spirito di collaborazione» col tycoon. Per poi dover auspicare, oggi, la compattezza dei partner dell’Unione: «L’Europa è certamente più forte se parla con una sola voce e quando agisce assieme». Facendo notare «che il commercio internazionale è una competenza esclusiva dell’Unione europea, che è un’unione doganale con un’unica politica sui dazi e sul commercio».

La visita

Intanto, ieri c’è stata la visita a sorpresa di Kimbal Musk, il fratello minore di Elon, a Palazzo Chigi. Con in testa un cappello da cowboy, che indossa di consueto, Kimbal Musk ha fatto il suo ingresso nella sede del governo alle 16.30 assieme ad Andrea Stroppa, il referente italiano del patron di Tesla e SpaceX. «Lo abbiamo accompagnato in diversi ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto», ha spiegato - senza entrare però nei dettagli - Veronica Berti, moglie del tenore Andrea Bocelli, che era nel gruppo di persone con cui l’imprenditore americano è giunto in Piazza Colonna. La tappa di maggior prestigio di questo mini-tour per ministeri, è servita per un incontro con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli (con Giorgia Meloni solo una stretta di mano al volo in corridoio) e subito si è trasformata in un caso politico. Il Pd, rilevando «con sconcerto che Palazzo Chigi sembra essersi trasformato in una dependance di Musk», ha chiesto, con Irene Manzi, di spiegare i contorni dell’incontro, di precisare il «misterioso progetto» che coinvolge i ministeri italiani. Dello stesso tenore le parole di Enzo Maraio (Psi) che invita Meloni a «genuflettersi» pure «a Trump e ai potenti economici che lo sostengono», «ma senza usare Palazzo Chigi».

RIPRODUZIONE RISERVATA