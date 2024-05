Trump, l’ex legale conferma le accuse 

Washington. «Agivo su indicazione e a beneficio di Donald Trump... Fu lui a chiedermi di occuparmi anche della storia di Stormy Daniels, era preoccupato per la campagna, non per Melania»: Michael Cohen, il testimone chiave dell’accusa, inchioda in aula il suo ex boss nella vicenda dei 130 mila dollari pagati illegalmente alla pornostar nel 2016 per seppellire la storia della notte di sesso col tycoon dieci anni prima - quando Melania aspettava Barron - ed evitare effetti “catastrofici” sulla sua corsa alla Casa Bianca.

Trump ha seguito la deposizione immobile e ha scosso la testa quando il suo ex avvocato ha evocato sua moglie. Ma per 10 anni Cohen è stato più di un legale per il tycoon, come ha raccontato lui stesso, pronto a mentire e a intimidire per risolvere qualsiasi problema, dalla rinegoziazione di fatture ai rapporti con la stampa per tutelarne l’immagine. Non a caso tra i suoi soprannomi c’è anche quello di “Pitbull”, che ora però lo ha azzannato dopo aver già pagato con anni di galera vari reati, compresa la violazione della legge sul finanziamento della campagna elettorale contestata anche a Trump. Calmo e rilassato, Cohen ha confermato in aula l’incontro del 2015 alla Trump Tower col tycoon e David Pecker, e l’offerta dell’editore del tabloid National Enquirer di pubblicare storie negative sui rivali seppellendo invece quelle contro di lui.

RIPRODUZIONE RISERVATA