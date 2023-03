Trump, l’America trattiene il fiato 

New York. Foto segnaletica e rilevazione delle impronte digitali, ma niente manette e nessuna ammissione di colpevolezza per Donald Trump quando martedì pomeriggio si costituirà al tribunale di Manhattan per la formalizzazione delle accuse nel caso della pornostar Stormy Daniels.

Il silenzio di Biden

È la previsione dei suoi avvocati, che però avvisano: «Non esiste un manuale per vedere come si accusa un ex presidente degli Stati Uniti in un tribunale penale». In effetti non era mai accaduto, tanto che stando alla Costituzione e alle leggi americane l’incriminazione non gli impedirà di continuare a correre per la Casa Bianca e di essere eletto. E la sua campagna ha già lanciato una nuova campagna di raccolta fondi, con i repubblicani che per ora fanno muro, mentre Joe Biden non commenta e i dem si trincerano dietro la parola d’ordine «nessun è al di sopra della legge». L’udienza è fissata per le 14,15 (le 20,15 in Italia), in una New York già blindata, con eccezionali misure di sicurezza nei luoghi più sensibili, dal tribunale alla Trump Tower. Il timore è quello di incidenti, dopo che nei giorni scorsi The Donald aveva aizzato i suoi a protestare e «riprendersi il Paese», evocando il rischio di «morte e distruzione». La deputata cospirazionista Marjorie Taylor Greene, una sua pretoriana, ha già scaldato i social annunciando che martedì andrà a Ny a protestare e invitando ad unirsi a lei «contro l’incostituzionale caccia alle streghe!».

Misfatto o reato

Non si sa ancora se Trump comparirà in quello che sperava di trasformare in un arresto show con la “perp walk”, l’umiliante prassi di esibire l’arrestato facendolo camminare in un luogo pubblico ad uso di fotografi e telecamere. Probabilmente Secret Service e forze dell’ordine otterranno che tutto si svolga nella massima riservatezza prima del rilascio su cauzione. Di sicuro gli verranno letti gli oltre 30 capi di imputazione di frode aziendale, che la difesa cercherà di far archiviare subito, prima che si arrivi al processo: un numero che lascia presagire un castello accusatorio robusto, ma nessuno sa ancora quali carte abbia in mano il procuratore Alvin Bragg. La vicenda ruota intorno ai 130 mila dollari pagati alla pornostar Stormy Daniels perché non rivelasse durante la campagna del 2016 il suo affair di dieci anni prima col tycoon. Una somma pagata da Michael Cohrn – allora avvocato e ora super teste - su disposizione di Trump, che lo avrebbe rimborsato con fondi aziendali sotto la falsa voce «spese legali», violando anche la legge sui finanziamenti elettorali. Il rischio è una ammenda, nel caso sia considerato un misfatto, o da 1 a 4 anni di carcere se classificato come reato. Come tentare di incastrare al Capone per evasione fiscale, ossia per il minore dei suoi reati, ha osservato “The Atlantic”, facendo riferimento alle altre inchieste più serie che incalzano l’ex presidente.