Trump, la squadra scricchiola già 

Washington. La squadra di Trump è alle prese con le prime grane legate alle nomine. Molti dei nomi scelti dal presidente eletto avevano creato tensioni fra i repubblicani, ma senza far tentennare il transition team. Poi sono arrivate a sorpresa le accuse di aggressione sessuale rivolte a Pete Hegseth, nominato alla guida del Pentagono, e lo staff trumpiano è piombato nel caos.

Militari ostili

Subito criticata dai vertici militari e dai democratici, la nomina dell’ex anchorman della Fox aveva sollevato perplessità anche fra i conservatori. E ora lo scandalo delle accuse di aggressione sessuale complica ulteriormente il suo processo di conferma in Senato, apparso in salita già dalle prime battute. L’accusa risale al 2017, durante una conferenza delle donne conservatrici. La polizia di Monterey, California, ha confermato la denuncia ai danni di Hegseth, che avrebbe causato anche una contusione alla vittima. Lui ha negato seccamente le accuse in passato e lo ha fatto nelle scorse ore anche davanti a Susie Wiles, futura responsabile dello staff della Casa Bianca, stimatissima da Trump e donna forte della futura amministrazione. Ma molti nel transition team temono che emergano nuove rivelazioni.

Il caso Gaetz

Sembra però che, prima di indicarlo, Trump fosse stato informato delle accuse all’ex anchor, che peraltro su un bicipite ha tatuato “Deus Vult”, il grido “Dio lo vuole” usato dai cristiani durante le Crociate. L’espressione è stata usata da alcuni degli assalitori del 6 gennaio ed è abbracciata dall’estrema destra. «È un motto cristiano», ha tagliato corto il vicepresidente eletto JD Vance. Ma nella bufera non c’è solo Hegseth: la nomina di Matt Gaetz a ministro della giustizia continua a far discutere. Anche su di lui pesano accuse a sfondo sessuale, inclusi rapporti con una minorenne. La commissione etica della Camera, che da tempo indaga sul caso, non ha diffuso il suo atteso rapporto sull’ex deputato della Florida su pressione dello speaker Mike Johnson. Secondo indiscrezioni il report include la testimonianza di una donna che avrebbe assistito al rapporto sessuale fra Gaetz e una diciassettenne. Ancora scottati dalla sconfitta, i democratici sono sul piede di guerra e si preparano a dare battaglia contro le nomine del presidente, nella consapevolezza che la maggioranza repubblicana in Senato c’è non è poi così ampia da escludere che il Trump 2 traballi.

