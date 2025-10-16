VaiOnline
Escalation
17 ottobre 2025 alle 00:30

Trump: la Cia autorizzata ad azioni segrete in Venezuela 

Washington. Operazioni sotto copertura della Cia in Venezuela. Il nuovo passo nell’escalation tra Washington e Caracas, anticipato dal New York Times, è stato confermato dal presidente Donald Trump: «Senza dubbio stiamo considerando la terraferma perché ora il mare è sotto controllo», ha spiegato, con l’ok alla Central Intelligence Agency «per azioni segrete». Una soluzione più aggressiva della strada diplomatica ma più discreta dell’alternativa militare, che in caso di perdite potrebbe destare polemiche in patria. Tra le accuse mosse al Venezuela - oltre a quella di essere un narco-Stato, col presidente Nicolas Maduro impegnato in prima persona alla guida dei traffici del Cartello dei Soles e per questo colpito da una taglia da 50 milioni di dollari - anche quella di aver «svuotato le prigioni», incoraggiando i criminali a emigrare e invadere gli Stati Uniti. Tutti pretesti per «rovesciare il regime e impossessarsi del petrolio» di cui il Paese è molto ricco, replica il leader socialista, confermato per un terzo mandato da un risultato elettorale contestatissimo (di cui non ha saputo esibire le prove) e in odore di dittatura, anche per la feroce repressione degli oppositori fatti sparire nelle celle dell’Elicoide, torturati, abusati o uccisi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

