Trump insulta Harris, bufera sul post sessista  

New York. Prima una battuta sessista su Kamala Harris, poi l’accusa di aver portato a termine un colpo di stato per assicurarsi la nomination democratica e di essere fra le responsabili del suo tentato assassinio. Donald Trump attacca a tutto campo la sua rivale con l’aiuto del suo vice J.D. Vance, convinto che la vicepresidente è «vergognosa» e deve «andare all’inferno» per le critiche mosse a Trump per la visita ad Arlington in occasione dell’anniversario del ritiro americano dall’Afghanistan. Su social “Truth” Trump non ha risparmiato nessuno dai suoi attacchi - ha postato una foto ritoccata di Bill Gates in uniforme carceraria e ha insinuato che Barack Obama meriterebbe il tribunale militare -, attirandosi forti critiche anche per aver inserito un riferimento a QAnon. Ma è stata la condivisione di un post sessista contro Harris, per la quale ha ipotizzato favori sessuali per fare carriera, che ha sollevato una bufera. L’immagine ritrae Harris e Hillary Clinton e il testo – più che esplicito - associa lo scandalo del presidente Bill Clinton con Monica Lewinsky e la relazione romantica di Harris con l’ex sindaco di San Francisco Willie Brown, che - secondo ambienti di destra - l’avrebbe aiutata nella sua ascesa politica.

RIPRODUZIONE RISERVATA