Donald Trump incriminato per infrazione dell’Espionage Act, ostruzione della giustizia e false dichiarazioni. Dopo le accuse per i 130 mila dollari in nero a Stormy Daniel in violazione delle leggi sui finanziamenti elettorali, il tycoon annuncia su “Truth” di essere stato incriminato per le carte segrete a Mar-a-Lago, divenendo il primo ex presidente Usa ad affrontare accuse federali. E incombe l’indagine in Georgia per le interferenze sul voto.