Un racket elettorale: è il teorema accusatorio che potrebbe essere contestato a Donald Trump nella sua quarta incriminazione, attesa questa settimana ad Atlanta nell'inchiesta sulle pressioni per ribaltare l'esito delle presidenziali in Georgia nel 2020. Sarebbe un poker di arresti in cinque mesi più i due impeachment) con le primarie alle porte in febbraio, dove il calendario delle sfide dovrà fare i conti con le udienze dei processi.