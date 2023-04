Trump in versione Superman 

Washington. Forse non avrebbe dovuto insistere, l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel chiedere di essere riammesso nel social network Instagram, che l’aveva oscurato il giorno precedente l’assalto al Congresso del 5 gennaio 2021. Per offrire con una diffusione “Washington et orbi” l’immagine di sé come un Superman capace di salvare l’America, è tornato a pubblicare post sul social network, dopo oltre due anni di assenza.

La sua immagine disegnata con il costume di Superman (certo, con la T sul petto invece che la S), è ambientata, manco a dirlo, davanti alla Trump Tower di New York. «Sono lieto di annunciare una seconda serie delle mie carte digitali, dopo il grande successo riscontrato con la prima», ha scritto l’ex presidente Usa, allegando al messaggio la fotografia di una nuova carta: ne esistono diverse, precedenti. Lo stesso ex presidente, a dicembre aveva lanciato una nuova serie di card digitali in versione supereroe. Costano la bellezza di 99 dollari ciascuna.

