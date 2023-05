Trump impugna la condanna 

Washington. Donald Trump e i suoi avvocati annunciano battaglia contro il verdetto del processo civile che lo ha condannato per aggressione sessuale e diffamazione nei confronti della scrittrice Jean Carroll. Ma, se dopo la storica incriminazione per il caso Stormy Daniels il tycoon era uscito più galvanizzato che mai, questa volta sarà più dura convincere i suoi sostenitori e il partito repubblicano che è ancora lui il candidato più forte. Soprattutto con l’avvicinarsi delle altre scadenze giudiziarie per l’ex presidente, dall’indagine sulle carte top secret portate a Mar-a-Lago alle accuse di interferenze nei risultati elettorali in Georgia.

L’ex editorialista di Elle inizia la sua nuova vita e dedica la vittoria a «tutte le donne che hanno sofferto perché non sono state credute». Avrebbe voluto guardare Trump negli occhi durante la lettura delle sentenza ma lui non si è mai presentato in aula. «Aveva paura», sostiene Carroll. Almeno si è tolta la soddisfazione di parlare con l’avvocato Joe Tacopina che è andato a stringerle la mano. «Gli ho sussurrato all’orecchio “lo ha fatto e tu lo sai”, ha rivelato riferendosi alla violenza.

Il legale è già al lavoro sul secondo atto e ha attaccato la giuria sul fatto che assolvere il tycoon dall'accusa di stupro, ritenendolo però responsabile di aggressione sessuale «è una decisione strana e lascia perplessi». Non è chiaro tuttavia quale potrà essere la strategia difensiva in questo caso a parte continuare a negare di conoscere la scrittrice, il refrain di Trump che ormai appare stantìo. Se anche l’ex presidente e i suoi riusciranno a spuntare una vittoria legale o uno sconto sui 5 milioni da pagare, un contraccolpo politico sembra inevitabile. Perché è vero che i comportamenti sessisti, inappropriati e molesti di Trump nei confronti delle donne sono ben noti – nelle ultime ore la sua ex direttrice della comunicazione, Alyssa Farah Griffin e l'ex portavoce Stephanie Grisham, li hanno definiti ordinaria e inevitabile amministrazione alla Casa Bianca - ma quando è una giuria popolare a certificarli ha tutto un altro peso. Il primo banco di prova per Trump sarà nelle prossime ore quando entrerà nella “tana del lupo”, la Cnn in crisi di ascolti che prova a rilanciarsi con il suo arci-nemico, per rispondere alle domande di 400 elettori repubblicani.

