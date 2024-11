Trump impone nuovi dazi commerciali 

Washington. A Donald Trump sono bastati un paio di post sul suo social Truth per dichiarare una nuova guerra dei dazi prima ancora di insediarsi, mandando in fibrillazione le cancellerie e l’economia del pianeta. Con il dollaro che sale a scapito delle altre valute e le Borse in rosso - a partire dalle case automobilistiche - dopo che lunedì avevano brindato sperando che la nomina del moderato Scott Bessent al Tesoro potesse temperare l’offensiva tariffaria. Nel mirino del tycoon ci sono la Cina, Messico e Canada, mentre per ora Ue e Gran Bretagna sono stati risparmiati.

Il presidente eletto ha annunciato che il giorno del giuramento, il 20 gennaio, uno dei suoi primi ordini esecutivi sarà imporre una tariffa extra del 10% sui prodotti cinesi finché Pechino non metterà fine al narcotraffico negli Stati Uniti, in particolare di fentanyl, dopo aver disatteso la promessa della pena di morte per i trafficanti. Una tariffa che si dovrebbe aggiungere a quella del 60% minacciata in campagna elettorale. Il tycoon ha inoltre promesso dazi del 25% su tutta la merce proveniente da Messico e Canada finché non stopperanno gli stupefacenti e i migranti illegali negli Usa. Anche questa tariffa va sommata a quella del 10% evocata nei mesi scorsi da The Donald contro i prodotti di tutti i Paesi. Una guerra commerciale che fa impallidire quella del 2018 su acciaio e alluminio.

