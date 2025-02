Trump impone i “dazi reciproci” 

Washington. Dazi reciproci per riequilibrare gli squilibri commerciali americani e risolvere quei vantaggi sleali guadagnati a scapito degli Stati Uniti. Dopo averli promessi per mesi in campagna elettorale, Donald Trump apre un nuovo capitolo della sua guerra commerciale, quello delle tariffe reciproche che colpiranno tutti i Paesi che tassano i beni americani. Una misura che rischia di infliggere un nuovo colpo all’Europa, già esclusa da Trump nelle trattative per l’Ucraina, e - avvertono gli economisti - all’economia americana. Il presidente ha dato indicazione ai suoi consiglieri commerciali di elaborare un piano per i dazi reciproci, imposti “Paese per Paese”, a partire da quelli con cui gli Usa hanno il maggiore deficit commerciale.

Le tariffe reciproche scatteranno probabilmente il 2 aprile, ha detto Howard Lutnick, nominato Trump ministro al commercio, impegnandosi a completare uno studio dettagliato sulle misure annunciate da Trump, prima quindi di una sua attuazione. Nell’esame rientrerà anche l’imposta sul valore aggiunto: «Sarà considerata un dazio», ha spiegato il presidente annunciando che presto saranno varati anche i dazi sulle auto. Gli alleati degli Stati Uniti sono «spesso peggio dei nostri nemici» sul fronte commerciale, ha detto Trump dallo Studio Ovale, criticando l’Ue per non riservare un buon trattamento agli Usa. Bruxelles sta affilando le armi per rispondere agli affondi commerciali del presidente americano anche se il dialogo resta la via privilegiata. «La cooperazione rimane la nostra opzione preferita. Restiamo impegnati in un dialogo costruttivo e nella ricerca di soluzioni negoziate, tutelando al contempo gli interessi dell’Ue così come gli Stati Uniti proteggono i propri», ha detto il portavoce della commissione europea riferendo del recente colloquio fra il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, e il segretario al Commercio nominato degli Stati Uniti, Howard Lutnick. «Nel quarto trimestre del 2024, le importazioni statunitensi sono rimaste una determinante fondamentale della crescita del commercio mondiale» ma, «in prospettiva», la situazione potrebbe cambiare perché con «nuovi dazi» si manifesterebbero «andamenti sfavorevoli», ha messo in guardia la presidente della Bce Christine Lagarde. Per l’Italia l’allerta è elevata: Confindustria - in una nota del suo Centro Studi - ha definito le tariffe come uno strumento «estremamente distorsivo». A guardare con preoccupazione ai dazi reciproci sono anche le aziende Usa. Secondo gli economisti, l’inasprimento dei dazi si tradurrà in aumento dei prezzi per gli americani e in possibili nuove fiammate dell’inflazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA