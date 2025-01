Trump imperialista, muro degli alleati 

WASHINGTON. Il Donald Trump in versione imperialista trova il muro di partner e alleati, che denunciano e respingono le sue ambizioni di annettere il Canada e la Groenlandia (che appartiene alla Danimarca, Paese Nato) e di riprendersi il canale di Panama con la forza, rinominando pure il Golfo del Messico in Golfo d’America. Levata di scudi anche contro la sua richiesta di portare al 5% del Pil le spese per la difesa.

Le posizioni

Il presidente eletto insiste, pubblicando su Truth due cartine con il Canada negli Stati Uniti, ma le reazioni sono dure e compatte. Quelle più significative arrivano da Germania e Francia, che hanno preso posizione anche contro le bordate di Elon Musk ad alcuni leader europei. Silenzio invece dall’Italia.«L’inviolabilità dei confini è un principio fondamentale del diritto internazionale», attacca il cancelliere tedesco (dimissionario) Olaf Scholz, che in un tweet successivo in inglese ribadisce la posizione di Berlino, secondo cui «i confini non devono essere spostati con la forza», e rivela che l’uscita di Trump ha causato «un notevole disagio» tra i capi di Stato e di governo europei con cui ha parlato. Altolà anche da Parigi. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ricorda che la Groenlandia è «territorio europeo ed esclude «che l’Ue possa permettere ad altre nazioni nel mondo, chiunque esse siano, di attaccare i suoi confini sovrani». La portavoce del governo francese Sophie Primas ha parlato di una «forma di imperialismo».

Reazioni piccate

Bruxelles getta acqua sul fuoco ma una portavoce della Commissione puntualizza che «la sovranità degli Stati deve essere rispettata, e questo vale anche per il Regno di Danimarca». E respinge la richiesta del 5% del Pil per la Nato. La premier danese Mette Frederiksen ha messo in chiaro che «la Groenlandia appartiene ai groenlandesi» e ha convocato per oggi alle 19,30 una riunione di crisi con i segretari dei partiti politici del parlamento proprio per discutere di quanto dichiarato da Trump.

Reazioni piccate anche da Ottawa nonché da Panama, secondo cui «la sovranità del canale non è negoziabile».Dall’Onu messaggio chiaro: «Abbiamo a che fare con un’amministrazione americana per volta ma la questione riguardo sovranità e integrità territoriale è ampiamente trattata nella Carta Onu che tutti gli Stati membri hanno firmato».

Trump intanto ha mandato in rosso Wall Street e le borse mondiali dopo le ripetute minacce di dazi che fanno temere un aumento dei prezzi, una risalita dell'inflazione e minori tagli dei tassi di interesse.

