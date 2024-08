Trump-Harris, scontro sui microfoni: il dibattito tv è in forse  

WASHINGTON. L’ultimo terreno di battaglia tra Donald Trump e Kamala Harris è il dibattito su Abc del 10 settembre. Il tycoon sembra volerlo mettere in discussione, accusando di faziosità l’emittente, mentre i due comitati elettorali duellano sulle regole per l’uso del microfono. Ma è scontro anche sul terzo anniversario del disastroso ritiro dall’Afghanistan, di cui Trump cerca di incolpare Harris, associandola a Joe Biden.

Dopo aver accettato un rischioso duello tv che opporrà una ex procuratrice a un pregiudicato, ora Trump si lamenta su Truth della «ridicola e faziosa» intervista al senatore repubblicano Tom Cotton da parte del reporter Jonathan Karl e del «cosiddetto panel di odiatori di Trump di Abc». E si chiede: «Perché dovrei dibattere contro Kamala Harris su quel network?». E incalza: «Dove si trova ora il piccolo George Slopadopolus? Sarà coinvolto?», usando un soprannome dispregiativo (slop è la sbobba) per l’anchor George Stephanopoulos. Le due campagne intanto battagliano sull'uso del microfono. Lo staff di Harris lo vuole sempre attivo per entrambi i candidati (come è storicamente sempre stato), anche per un altro possibile dibattito in ottobre. La campagna di Trump ricorda che era stato Joe Biden, nel disastroso dibattito sulla Cnn che ha portato al suo ritiro, a chiedere di disattivare il microfono di chi non aveva la parola in quel momento. E Harris è chiaramente preoccupata per ciò che sta vedendo nella sua performance e vuole una serie di cambiamenti alle regole. Vuole che dibattano seduti, ha chiesto che abbiano appunti scritti e facciano dichiarazioni di apertura. Noi abbiamo detto di no a tutti i cambiamenti. Se Harris non è abbastanza intelligente da ripetere il messaggio che chi la gestisce vuole che memorizzi, questo è un loro problema».

