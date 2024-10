Trump-Harris, scontro aperto sull’election day 

Washington. È scontro aperto tra i due ticket presidenziali sull’uso della forza militare suggerito da Donald Trump contro eventuali disordini nell’election day del 5 novembre, dopo che Joe Biden ha confidato di «non essere affatto sicuro» che ci sarà un pacifico trasferimento di potere. La proposta, lanciata in un’intervista a Fox News, ha fatto discutere non solo per l’idea di impiegare l’esercito contro i civili ma anche per il fatto che Trump abbia sostenuto che i nemici interni, i «pazzi della sinistra radicale», sono «più pericolosi di Cina e Russia». Nella sua blacklist il tycoon ha puntato il dito in particolare contro l’ex deputato ed ora candidato senatore dem Adam Schiff, reo di aver evocato la collusione della sua campagna con la Russia e censurato per questo dalla Camera a maggioranza repubblicana.

Non è la prima volta che Trump pensa all’esercito contro le proteste di piazza: da presidente voleva mobilitarlo per fronteggiare le manifestazioni che avevano incendiato il Paese dopo l’uccisione dell’afroamericano George Floyd per mano della polizia. In apparente difficoltà dopo la fine della luna di miele con gli elettori, in affanno con neri e latinos, accusata ora anche di plagio per un suo libro del 2009, Kamala è passata all’offensiva e ha attaccato il suo avversario definendolo «instabile», «squilibrato» e alla ricerca di un «potere senza controlli».

RIPRODUZIONE RISERVATA