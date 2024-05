Trump, furia su Biden: «Un ritardato, c’è lui dietro il mio processo-farsa» 

NEW YORK. Joe Biden è un «totale ritardato» circondato da «fascisti», ed è dietro al «processo show di New York a cui sono costretto»: con lui alla guida gli Stati Uniti «non sopravvivranno altri quattro anni». Donald Trump è un fiume in piena davanti ai suoi sostenitori in New Jersey.

Dalla sua furia incontenibile non si salva nessuno, neanche Bruce Springsteen, uno dei residenti più famosi dello Stato e rinomato democratico: «Attiriamo più gente noi» che i suoi concerti. Poi ha definito «corrotto e compromesso» Juan Merchan, il giudice del «processo farsa» per i soldi alla pornostar Stormy Daniels, e «grasso» il procuratore di Manhattan Alvin Bragg. «Ho un grande rispetto per l'ufficio della presidenza – ha aggiunto Trump – e ho iniziato a parlare così di Biden solo perché» la corsa ora è ormai «senza esclusioni di colpi» dopo che «mi hanno incriminato quattro volte, più di Al Capone». Il tycoon ha accusato Merchan e Bragg di svolgere il lavoro sporco per conto di Biden.

