«Trump ferma la guerra? Venga» 

Kiev. «Se può davvero fermare la guerra in un giorno, venga a Kiev e lo faccia». Volodymyr Zelensky sfida Donald Trump, l’ex presidente americano in corsa per una rielezione a novembre che più volte ha sostenuto di avere la ricetta giusta per «trovare un accordo in 24 ore» sulla guerra. «Per favore, Donald Trump, ti invito in Ucraina», ha detto il presidente ucraino, «Forse ha una vera idea e può condividerla con me». La polemica di Zelensky con Trump va avanti da mesi. Ma le dichiarazioni di Trump indicano un chiaro disinteresse per la resistenza ucraina: il suo partito ha ostacolato i fondi gli aiuti militari a Kiev nel Congresso Usa, e lui ha già fatto intendere di voler chiudere - o quantomeno ridurre - i rubinetti americani per il Paese invaso dai russi, se fosse rieletto. Intervenendo a Davos all'inizio di questa settimana, Zelensky ha provato ad allontanare i timori di un calo dei finanziamenti militari in caso di ritorno di Trump, sostenendo che «un uomo non può cambiare un’intera nazione». E la posizione ufficiale ucraina resta di apertura, con il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba a sottolineare l’intenzione di Kiev di «lavorare con qualunque realtà si presenterà dopo le elezioni» americane. Ma è chiaro che una vittoria repubblicana porterebbe un’aria tutta diversa nel conflitto, lontana dagli stretti abbracci e dalle promesse di sostegno incrollabile di Biden e Zelensky. Il presidente ucraino ha tutte le ragioni per diffidare del tycoon: non bastasse la sua chiara resistenza agli aiuti militari, Trump vanta un passato di elogi espliciti nei confronti di Vladimir Putin, giudicato un uomo «intelligente» per aver occupato «una vasta area, un grande pezzo di terra con molte persone» subendo solo un impatto relativamente minore dalle sanzioni. E in un discorso dopo la sua schiacciante vittoria nei caucus dell’Iowa questa settimana, ha affermato che «la Russia non avrebbe attaccato» se fosse stato alla Casa Bianca, perché lui e Putin vanno «molto d’accordo».

RIPRODUZIONE RISERVATA