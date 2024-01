Trump evoca la Lewinsky 

Nei tribunali Donald Trump litiga con pm e giudici. Come sta succedendo anche nel processo di Ny, dove ha rischiato di essere espulso dall’aula per i pugni sbattuti sul tavolo contro Jean Carroll, la scrittrice che gli chiede 10 milioni di dollari per aver negato una vecchia aggressione sessuale. E dove ha accusato il giudice Lewis Kaplan di aver negato come prova «l’abito in stile Monica Lewinsky», ossia il vestito del giorno dell’aggressione che, secondo Trump, dimostrerebbe la sua innocenza.