Trump esclude Zelensky dai negoziati di pace: «Non è una priorità» 

Washington. Se fosse il suo reality show e non il tragico epilogo di un conflitto devastante che dura da tre anni, Donald Trump avrebbe potuto usare la nota frase di The Apprentice “you’re fired”, “sei fuori”, per dire a Volodymyr Zelensky che la sua presenza ai negoziati per la pace non è necessaria. Dopo giorni di attacchi violenti e polemiche, anche da parte del fido consigliere Elon Musk, il presidente americano ha lasciato pochi dubbi sul percorso per porre fine al conflitto in Ucraina, mentre il leader di Kiev continua a cercare una sponda europea se non altro per tentare di avere voce in capitolo. «Se devo essere onesto, non penso sia importante la sua presenza agli incontri», è stato l’affondo di Trump che ha accusato Zelensky di «aver fatto un cattivo lavoro nelle trattative finora». Per questo farlo sedere al tavolo dei colloqui «non è una priorità».

Il capo della Casa Bianca ha poi rincarato la dose quando ha detto di aver avuto «ottimi colloqui con Vladimir Putin ma non altrettanti» con il presidente ucraino. «Non hanno carte in mano, ma vogliono giocare duro. Non permetteremo che ciò continui», ha avvertito il commander-in-chief. Il leader del Cremlino, ha proseguito, «vuole un accordo. Non deve farlo per forza perché, se volesse, potrebbe avere tutta l’Ucraina». The Donald ha poi ammesso, dopo aver dichiarato che era stata l’Ucraina ad iniziare la guerra, che effettivamente è stata la Russia ad attaccare. «Putin poteva essere dissuaso facilmente», ha sostenuto Trump. In questo contesto di tensioni tra Washington e Kiev, il consigliere per la Sicurezza nazionale americana, Mike Waltz, si è detto convinto che il presidente ucraino firmerà «nei prossimi giorni» l’accordo sui minerali rari.

