Trump e Von der Leyen, nessun incontro programmato 

Il programma ufficiale diffuso dalla Casa Bianca ha tempi strettissimi, ma prima di partire da Washington Donald Trump ha insistito: a Roma per i funerali di Papa Francesco «vedrò molti leader stranieri, anche Giorgia Meloni». Non ha precisato chi potrebbe incontrare né dove. Nonostante da Bruxelles ribadiscano che non è «al momento previsto», non è del tutto escluso un faccia a faccia con Ursula von der Leyen, dopo mesi burrascosi per la guerra sui dazi.

L'agenda di Trump ha pochi spazi di manovra: atterraggio notturno a Fiumicino, trasferimento a Villa Taverna, arrivo di buon mattino in Vaticano e la ripartenza subito dopo il funerale. Il decollo dell'Air Force One è previsto per le 13.30 ma lo slot può resta aperto almeno fino alle 15. In questo breve lasso di tempo il tycoon potrebbe avere incontri.

«Ci saranno molti leader, sarebbe bello vederli tutti. Vogliono incontrarmi per parlare di commercio», aveva già detto alla vigilia della partenza per l'Italia. Al momento non è previsto un incontro ufficiale tra il presidente americano e la premier, ma i due si incroceranno sul sagrato di San Pietro con tutti gli altri capi di Stato e di governo per l'ultimo saluto al Papa. «Amava il mondo ed era un bravo cristiano», ha ricordato Trump, «l’ho incontrato due volte. Era un tipo fantastico».

L'unica richiesta dello stesso Trump sarebbe quella di vedere il premier britannico Keir Starmer: s’ipotizza un colloquio “volante” sui dazi e sugli ultimi sviluppi del dossier ucraino. Potrebbe invece saltare quello con Volodymyr Zelensky, che Trump definisce «possibile»: il presidente ucraino fa sapere di essere impegnato in «diversi incontri militari» dopo l'attacco russo su Kiev e di non essere sicuro di poter arrivare in tempo in piazza San Pietro, dove comunque ci saranno la first lady Olena e il ministro degli Esteri Andrii Sybiha.

Meloni intanto ha ricevuto a Palazzo Chigi il premier ungherese e amico Viktor Orban in una «visita di cortesia» di circa un'ora, così come Starmer. Tra i primi a rendere omaggio alla salma di Francesco è stato il presidente francese Emmanuel Macron, con la moglie Brigitte, che ha escluso attraverso l'Eliseo qualsiasi «incontro diplomatico» a margine dei funerali». D'accordo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «Non mi pare che sia questa la giornata per fare incontri politici su dazi e altre cose», ha ribadito dopo aver già escluso un vertice Ue-Usa vero e proprio, «complicato da organizzare in fretta. Sarebbe una mancanza di rispetto al Santo Padre il giorno del suo funerale. Non è questo il momento».

La vigilia dei funerali è stata intensa soprattutto a Fiumicino, con l'arrivo della maggior parte delle delegazioni, tra cui quella del presidente argentino Javier Milei e quella brasiliana guidata con Lula. Il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, ha subito voluto visitare Santa Maria Maggiore, dove Francesco sarà sepolto.

RIPRODUZIONE RISERVATA