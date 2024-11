Trump e la fenomenologia dell’antieroe moderno 

Siamo tutti sulle spine in attesa di scoprire lo scenario che andrà a prospettarsi dopo l’esito delle elezioni americane. Ancora una volta, alle posizioni propugnate dallo schieramento democratico, il repubblicano Donald Trump contrappone una retorica apertamente sensazionalista, con la stessa propensione allo “shock factor” e alla provocazione vista in passato. Aldilà delle opinioni in merito, ad emergere è soprattutto la spaccatura sociale che i due schieramenti evidenziano in maniera sempre più marcata, suscitando non pochi timori per il pericolo eventuale di tensioni e disordini interni. Ecco allora che, alla vigilia dei risultati elettorali e con un tempismo quasi provvidenziale, arriva nelle sale “The Apprentice”; l’accurata indagine di Ali Abbasi sul profilo del controverso ed ingombrante personaggio pubblico. Un’operazione ampiamente discussa prima ancora del suo esordio per aver attirato a se non pochi detrattori, a cominciare dallo stesso Trump che lo ha definito “un film falso e privo di classe, che farà probabilmente tonfo”. Eppure, anche stavolta, il regista dell’eccezionale “Holy Spider” fa centro con un titolo dal carattere incontestabile, capace di miscelare la precisione documentaristica alla spessore drammaturgico.

La storia

Nei primi anni Settanta, il giovane Donald fa la conoscenza di Roy Cohn, un noto e potente avvocato dal carattere sfacciatamente aggressivo. Con un’accusa di segregazione razziale che pesa sulla società di famiglia, l’aspirante uomo d’affari chiede aiuto al giurista per rappresentarlo in tribunale. Da quel momento, si consoliderà una partnership che plasmerà lentamente la personalità di Donald, portandolo a fondare il suo impero e a ricoprire una posizione di spicco nei contesti di maggior rilevanza. Indossando i panni del “killer”, il tycoon metterà da parte ogni senso della moralità per attaccare duro gli oppositori e negare il fallimento a qualunque costo. Ma anche dietro un perenne vincitore può nascondersi il disagio di un uomo che lotta per sanare le ferite dell’animo. In una fenomenologia dell’antieroe moderno, Abbasi mostra fino a che punto l’esasperazione della mentalità capitalista possa condurre alla degenerazione di sé. La scelta delle riprese con camera a mano e la fotografia minimale conferiscono al montato un aspetto grezzo e realistico, intonandosi all’idea del mezzo cinematografico come strumento di ricerca. Altrettanta profondità è favorita dalla qualità della sceneggiatura, che nella completezza del suo arco narrativo concede il giusto spazio a ciascun appuntamento senza scivolare in un ritmo fiacco.

I protagonisti

Con momenti che brillano per il senso d’azione e strizzano l’occhio al thriller politico, l’apoteosi viene raggiunta dalla prova artistica del cast: tanto nello straordinario trasformismo di Sebastian Stan, quanto nel profilo machiavellico e affilato di Jeremy Strong, assistiamo ad un costante palleggio di bravura che, oltre alle somiglianze fisiche, lascia sconcertati per la densità psicologia ed emotiva di cui si fanno portatori. “The Apprentice”, pertanto, non può definirsi propriamente una critica, tanto meno un’apologia. È certamente una lente d’ingrandimento sul soggetto umano, che tra infinite variabili e mutevolezze mostra come una posizione di valori lungimirante sia indispensabile per sfuggire allo spettro insidioso della propria rovina.