Trump è il 47° presidente e promette «l’età dell’oro» 

Washington. «Abbiamo fatto la storia superando ostacoli che nessuno pensava possibili. L’America ci ha dato un mandato potente e senza precedenti, manterrò le promesse sistemando tutto e fermando le guerre». Circondato dalla royal family al completo sul palco dell’affollatissimo e festante Convention Center di Palm Beach, con Melania e la rediviva Ivanka, Donald Trump ha improvvisato così il discorso della vittoria dopo che la Fox l’aveva appena incoronato 47° presidente americano con la conquista di tutti gli Stati in bilico: preludio di un trionfo a valanga che alla fine comprenderà anche il Senato e probabilmente la Camera, nonché il voto popolare come non accadeva dal 2004 con George W. Bush, smentendo ancora una volta tutti i sondaggi. «Il più grande comeback della storia americana», ha esultato dopo di lui il 40enne Jd Vance, il terzo vicepresidente più giovane della storia.

Storica impresa

In effetti quella di Trump è stata un’impresa storica che ha umiliato i suoi nemici, perché è riuscito a tornare alla Casa Bianca a 78 anni (quando giurerà, il prossimo 20 gennaio, sarà il presidente più vecchio ad insediarsi) sfidando ogni regola del politicamente corretto, sopravvivendo a due impeachment, vari processi (ancora pendenti), due condanne penali e vari scandali. Dopo l’assalto al Capitol del 6 gennaio 2021 sembrava un cadavere politico, abbandonato anche dal suo partito, che invece è riuscito a riconquistare e plasmare a sua immagine e somiglianza. Fondendolo quasi col suo movimento Maga e imbarcando l’uomo più ricco del pianeta (Elon Musk) e un Kennedy, anche se reietto. Una rivincita incredibile, che lo rende il primo presidente a ricoprire due mandati non consecutivi dopo il dem Stephen Grover Cleveland (a fine ‘800). Un miracolo. Sì perché, è la convinzione di Trump, il mandato che ha ricevuto non arriva solo dal popolo: «Molte persone mi hanno detto che Dio mi ha risparmiato la vita per un motivo: salvare il nostro Paese», ha ribadito nel suo discorso a Palm Beach, rievocando l’attentato cui è sopravvissuto e promettendo all’America «una nuova età dell’oro».

Donne, sogno infranto

Il tycoon ha così infranto nuovamente il sogno di una donna di rompere il soffitto di cristallo, questa volta quello di Kamala Harris, che ha preferito non presentarsi nella notte alla sua Howard University rimandando al giorno dopo il discorso di accettazione della sconfitta e la telefonata di congratulazioni all’avversario, che c’è stata ieri sera quando la vicepresidente uscente e il vincitore hanno concordato una «transizione pacifica». La candidata dem ha pagato razzismo e misoginia, la scarsa mobilitazione delle donne, ma anche la debolezza della sua campagna e le «grosse responsabilità» di un Joe Biden ostinato a rimanere in corsa nonostante l’età. Trump ha vinto cavalcando su economia e immigrazione le paure di un’America bianca smarrita, aumentando il consenso anche tra neri e latinos. E addirittura raddoppiando i consensi in roccaforti dem come New York City o sbancando simbolicamente Springfield, la città dell’Ohio dove aveva accusato gli haitiani di mangiare cani e gatti dei residenti. The Donald ha già detto come intende muoversi: usare il dipartimento di giustizia contro i «nemici interni», impiegare l’esercito contro le rivolte, licenziare migliaia di dipendenti pubblici di carriera se «sleali», lanciare la più grande deportazione di massa della storia con una caccia al clandestino in tutto il Paese e sigillare i confini col Messico. Oltre a una massiccia deregulation abbandonando la lotta al cambiamento climatico e favorendo un altro taglio delle tasse assieme a una crociata anti woke e anti transgender. «L’America si affida a un uomo forte», è il titolo di una analisi del New York Times.

Falchi e fedelissimi

Il Governo di Trump sarà molto “Maga”, con falchi, ex e fedelissimi, anche recenti e controversi. Come Elon Musk e Robert F. Kennedy Jr, in cima al toto ministri. Senza dimenticare il 40enne senatore JD Vance, un tempo suo feroce critico ma ora già indicato come possibile erede del tycoon. Elon Musk, l’uomo più ricco del pianeta, dopo aver votato dem e puntato su Ron DeSantis, ha scommesso sull’ex presidente diventandone il sostenitore più acceso (e incendiario), anche nei suoi comizi: gli ha messo a disposizione la sua piattaforma social X aprendo alla disinformazione, ha escogitato una controversa lotteria elettorale negli Stati in bilico e gli ha donato 119 milioni che gli hanno già fruttato 13 miliardi di dollari a Wall Street con l’impennata di Tesla. «Con lui è nata una stella, dobbiamo proteggere i nostri geni», ha detto Trump. A lui ha promesso la guida di una nuova commissione per l’efficienza governativa per tagliare 2.000 miliardi di dollari dal bilancio federale. Una posizione che genererebbe un gigantesco conflitto di interessi, dato che Musk è anche uno dei più grandi contractor del governo federale, e che la deregulation favorirebbe alcune delle sue attività, dall’Ia alle auto senza guidatore. «Il futuro sarà fantastico», ha twittato, e lo sarà sicuramente per le sue aziende.

RIPRODUZIONE RISERVATA