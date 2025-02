Allarme dazi. La guerra commerciale in atto fra gli Stati Uniti e diversi paesi (Cina, Messico e Canada in primis ma l’Europa è già stata minacciata) rischia di far pagare un prezzo ai consumatori anche nell’Isola. L’economista Alessio Moro: significativi i super ordini di vino italiano dagli Usa per paura che i costi salgano all’improvviso. Un esportatore americano, ma residente in Sardegna, di prodotti di fascia alta: riusciremo a esportare negli Usa nonostante Trump.

alle pagine 2, 3