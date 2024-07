Trump dopo l’attentato: «Non mi arrenderò mai» 

Butler. «Solo Dio ha impedito che l’impensabile accadesse. In questo momento è più importante che mai restare uniti e mostrare il nostro vero carattere di americani, rimanendo forti e determinati e non permettendo al male di vincere. Amo davvero il nostro Paese e amo tutti voi e non vedo l’ora di parlare alla nostra grande nazione questa settimana dal Wisconsin». Neanche il tempo di riprendersi dallo choc dell’attentato al comizio di Butler che Donald Trump torna a caricare i suoi, alla vigilia della convention repubblicana di Milwaukee che giovedì lo incoronerà ufficialmente candidato per la Casa Bianca. «Non mi arrenderò mai», assicura.

Spari in sequenza

L’ex presidente degli Stati Uniti e candidato alla Casa Bianca, è scampato alla morte per un soffio. Trump era a Butler, in Pennsylvania, e parlava davanti al suo pubblico di sostenitori accorsi al comizio. Erano le 18,20 ora locale quando il tycoon, attonito, si è piegato toccandosi l’orecchio destro. Spari in sequenza hanno scatenato il panico tra il pubblico mentre gli agenti della sicurezza si sono avventati su Trump per proteggerlo. Un supporter è stato colpito a morte, altri due feriti, mentre un cecchino, da un tetto intorno alla piazza, individuava l’attentatore e sparava, uccidendolo. Nel frattempo gli agenti hanno portato via Trump che, col volto insanguinato, ha levato il pugno arringando i suoi sostenitori: «Non mi arrenderò». Portato in ospedale, è stato subito dimesso. Poco più tardi ha ricevuto la telefonata di Joe Biden. «Una telefonata breve ma buona», ha detto il presidente.

Il tetto a 150 metri

L’assalitore identificato, il 20enne Thomas Crooks, non ha ucciso il candidato repubblicano davvero per un soffio, pur riuscendo a colpire da una distanza relativamente breve, meno di 150 metri. E soprattutto, nella sua auto parcheggiata nelle vicinanze, ed anche nell’appartamento, sarebbe stato ritrovato dell’esplosivo. Adesso la priorità è la ricerca del movente, mentre sembra tramontare la pista di un secondo uomo sulla scena del crimine, evocata nelle prime ore dopo l’attacco. Si tratterebbe in effetti di un singolo autore materiale dell’attentato, identificato come il giovane originario di Bethel Park, non lontano da Butler. Il tiratore, secondo le ricostruzioni dei media americani, ha sparato diversi colpi sul palco in cui si trovava Trump da «una posizione elevata fuori dalla sede del comizio». In particolare, un’analisi dell’Associated Press di oltre una dozzina di video e foto scattate nell’area e di immagini satellitari, ha mostrato che l’attentatore è riuscito ad avvicinarsi in maniera sorprendentemente facile all’ex presidente.

La segnalazione ignorata

Un video pubblicato sui social media e geolocalizzato dall’Ap mostra il corpo di un uomo che indossava una mimetica grigia, che giace immobile sul tetto di uno stabilimento manifatturiero appena a nord del Butler Farm Show, dove si è tenuto il comizio di Trump. Il tetto era a meno di 150 metri, una distanza dalla quale un tiratore con un minimo di esperienza (e che in questo caso aveva un fucile d'assalto semi-automatico) avrebbe ragionevolmente potuto centrare un bersaglio umano. Testimoni, inoltre, hanno riferito di aver visto un uomo spostarsi da un tetto all’altro, prima che iniziasse la sparatoria. E di averlo riferito ad un agente, tanto che le forze dell’ordine avrebbero segnalato Crooks come individuo sospetto al Secret Service. Le indagini sono dirette dall’Fbi.

Le pulsioni d’odio

Il tycoon non dimentica le altre vittime della sparatoria (un morto e due feriti), ma è lui ad elevarsi come martire politico sperando di capitalizzare elettoralmente l’attentato. Eppure paradossalmente è rimasto vittima di un clima di violenza che lui stesso ha contribuito ad istigare e alimentare, dall’attacco al Capitol dei suoi fan poi definiti «patrioti» alle minacce contro giudici e testimoni dei suoi processi, dalla criminalizzazione dei migranti alla derisione dei suoi avversari, a partire dal «corrotto» Joe Biden. Diventando una miccia per tutte quelle pulsioni di odio che covano nella società americana e che tra i tanti episodi bui comprende l'assalto a martellate in testa contro il marito della ex speaker Nancy Pelosi. Come per una legge del contrappasso, è rimasto vittima pure del dilagare di quelle armi che continua a difendere come un totem, colpito da un Ar-15. Tutta la sua famiglia lo ha riabbracciato, da Ivanka a Melania che su X ha scritto: «L’attentatore è un mostro».

Il pompiere eroe

Ha commosso l’America la storia del pompiere eroe morto sotto i colpi dell’attentatore, facendo da scudo alla figlia e alla moglie. Erano seduti proprio dietro Trump, lui ha spinto a terra le due donne, proteggendole dagli spari. Corey Comperatore, ex capo dei vigili del fuoco, aveva appena compiuto 50 anni ed era tra le migliaia di persone che affollavano le tribune attorno al palco. Uno dei colpi esplosi da Thomas Matthew Crooks lo ha centrato in pieno, facendolo crollare a terra in un lago di sangue.

