Trump: «Dazi su chip e farmaci» 

Washington. Donald Trump continua a seminare caos nella sua guerra commerciale planetaria, rivelando che già questa settimana annuncerà dazi sui semiconduttori, anche se ci sarà flessibilità con alcune aziende del settore. Dunque l’esclusione degli smartphone e dei computer dalle tariffe reciproche con la Cina avrà vita corta. Il presidente ha inoltre confermato che colpirà anche i farmaci. Mosse che puntano a riportare in Usa le produzioni strategiche, dai chip ai medicinali, dall’acciaio all’alluminio. In modo da non dipendere da Paesi stranieri, tantomeno dalla Cina. «Non cambio idea, nessun Paese si salverà ma sono flessibile», ha detto il tycoon tentando di spiegare il suo tira e molla tariffario per poi aggiungere di valutare una sospensione del 25 per cento di dazi sulle auto, che hanno bisogno di tempo per trasferire la produzione da Canada, Messico e altri Paesi.

Wall Street e le altre Borse hanno iniziato la settimana positivamente ma il dollaro continua a indebolirsi e l’incertezza incombe sugli investitori. In un clima segnato dalla crescente diffidenza, con nuove raccomandazioni dell’Ue ai suoi funzionari in missione negli Usa, il commissario Ue per il Commercio Maros Sefcovic è sbarcato a Washington per un nuovo round di colloqui. Nel suo terzo viaggio oltreoceano dall’inizio della presidenza Trump, nell’agenda dello slovacco ci sono colloqui con il segretario al Commercio Howard Lutnick e il rappresentante speciale per il Commercio, Jamieson Greer. Nessun faccia a faccia sarebbe previsto con il segretario al Tesoro Steve Bessent. Lo scopo è scongiurare l’escalation della guerra commerciale «esplorando una soluzione negoziata», come ha spiegato la Commissione europea sulla pausa di 90 giorni (sino al 14 luglio) alle contromisure contro i dazi Usa. «L’Ue desidera dare una possibilità ai negoziati, ma qualora i colloqui non si rivelassero soddisfacenti entreranno in vigore le contromisure Ue, ora sospese. Contro i dazi statunitensi su acciaio e alluminio» ci si prepara a ulteriori ritorsioni, ha precisato l’Ue.

C’è anche la possibile leva europea sul debito pubblico Usa su cui Pechino pare aver già cominciato a lanciare messaggi. L’Ue gioca la carta dell’acquisto di gas naturale liquefatto (gnl) dagli Stati Uniti, una delle richieste di Trump per riequilibrare il deficit commerciale. È «una possibilità», ha ribadito una portavoce della Commissione europea. Intanto il tycoon si intesta il merito della mossa di Nvidia, che produrrà i suoi supercomputer di Ai negli Usa.

