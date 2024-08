Trump dall’Arizona attacca sui migranti 

WASHINGTON. Donald Trump vola in Arizona e visita la frontiera col Messico per attaccare i democratici sull’immigrazione e «affrontare la piaga della criminalità e degli stupri da parte dei migranti che la cosiddetta zarina del confine, la compagna Kamala Harris, ha scatenato in America». Un «incubo», giura, che finirà «immediatamente con la nostra vittoria a novembre!». Oltre a «ispezionare» il confine meridionale, Trump incontra i cari delle vittime «attaccate e uccise da immigrati illegali liberati in America dalla compagna Kamala Harris», che in caso di vittoria «porterà centinaia di migliaia di altri stupratori, spacciatori e assassini immigrati illegali», rendendo l’America «il Paese più pericoloso al mondo» e portandolo «allo status di terzo mondo molto rapidamente!». Migranti che ha definito recentemente «mostri selvaggi» e che continua a paragonare al serial killer cannibale Hannibal Lecter. Lui invece promette «la più grande deportazione di massa della storia Usa» contro «20 milioni di illegali» e il completamento del muro col Messico. Di fatto però a lugio gli attraversamenti illegali al confine col Messico sono scesi ai livelli più bassi in quasi quattro anni (56.408), un calo del 32% rispetto a giugno e il quinto mese consecutivo in cui la cifra è diminuita.

