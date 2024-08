Trump contro l’educazione sessuale 

WASHINGTON. Donald Trump rilancia la crociata contro i transgender e contro le scuole che parlano agli alunni di razza, sesso, identità di genere. Accolto come una star alla convention delle ultraconservatrici “Moms for liberty”, il tycoon ha detto che ai transgender va vietato competere negli sport femminili, ha propugnato restrizioni all’accesso medico per il cambio di genere, sostenendo che un ragazzo può andare a scuola e tornare alcuni giorni dopo già operato, e ha accusato i board scolastici di essere «come dittature» ostili ai desideri dei genitori, che dovrebbero avere più diritti nelle scelte formative ed eleggere i presidi. Poi, divagando in modo bizzarro, ha detto che voleva nominare ambasciatrice all’Onu sua figlia Ivanka, che però ha preferito contribuire come consigliera alla Casa Bianca «all’assunzione di milioni di persone».

RIPRODUZIONE RISERVATA