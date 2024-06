Trump contro Biden: faccia test cognitivo e attitudinale  

New York. «Il nostro paese è distrutto da incompetenti. Tutti i presidenti dovrebbero sottoporsi a un test attitudinale e uno cognitivo. Io l’ho fatto». Nel giorno del suo 78° compleanno, Donald Trump attacca l’81enne Joe Biden che in Italia per il G7, il suo ultimo viaggio all’estero prima del voto di novembre, è apparso stanco e affaticato, in alcuni momenti perfino assente. L'ex presidente sa che l’età per Biden è un grande problema nella corsa alla casa Bianca e cerca, quando può, di cavalcarlo. Ma allo stesso tempo è consapevole che deve usare la massima cautela sul tema, visto che ha solo tre anni in meno di Biden e, di recente, anche il suo stato di salute è finito sotto esame.

Secondo indiscrezioni, gli amministratori delegati delle maggiori aziende americane sono rimasti delusi dall'ultimo incontro di qualche giorno fa con Trump. «Farneticava e non riusciva a mantenere lucidità di pensiero», saltando da un argomento all'altro, hanno raccontato alcuni dei presenti, osservando come manager propensi a schierarsi con Trump hanno lasciato l'incontro. Rispetto alla campagna del 2020 l'ex leader Usa viaggia molto di meno e, soprattutto, durante il processo a New York per i soldi alla pornostar è apparso provato.

