Trump contrattacca dopo l’arresto 

WASHINGTON. «Mi vogliono fermare a ogni costo, l'America sta andando all'inferno ma noi la faremo grande di nuovo», promette Donald Trump nell'atteso discorso ai suoi fan a Mar-a-Lago, di ritorno dallo storico arresto a New York che ha rivelato un quadro accusatorio più ampio del previsto: una cospirazione per minare l’integrità delle elezione del 2016, falsificando la contabilità aziendale per comprare il silenzio di due amanti d'alto bordo (la pornostar Stormy Daniels e l'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal) e di un ex portiere della Trump Tower su un suo presunto figlio illegittimo, per non compromettere la sua campagna.

Senza la consorte

«Non ho mai pensato che una cosa del genere potesse accadere nel nostro Paese, l'unico crimine che ho commesso è stato difendere l'America da chi la vuole distruggere. La mia incriminazione è un insulto agli Stati Uniti», ha esordito davanti a una platea dove spiccava l'assenza di Melania (con rumors di divorzio) e di Ivanka. Ma è sembrato un leone stanco e ferito, che non riesce più ad attrarre grandi folle.

«Io, un perseguitato»

A Mar-a-Lago ha parlato solo mezz'ora e ha riproposto le solite recriminazioni e i soliti attacchi, senza una visione nuova per la sua terza candidatura alla Casa Bianca. Dopo aver ribadito che le indagini sono «persecuzioni politiche e interferenze elettorali», il tycoon ha ricoperto d'insulti uno per uno i procuratori che lo indagano, sfidando il monito del giudice di New York, Juan Merchan, a non fare commenti che fomentino disordini o minino lo stato di diritto: da Alvin Bragg, «pagato da George Soros», a Letitia James, da Fani Willis al «pazzo» procuratore speciale Jack Smith, impegnato sia nell'inchiesta sulle carte top secreta Mar-a-Lago sia in quella sull'assalto al Capitol.