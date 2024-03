Trump conquista il Super Martedì, Halley lascia 

Washington. Con un successo “storico”, Donald Trump sbanca anche il Super Tuesday conquistando nettamente 14 Stati su 15 e restando l’unico candidato repubblicano per la Casa Bianca. La sua rivale Nikky Haley, dopo aver strappato a sorpresa il suo secondo successo nel liberal Vermont, si arrende alla matematica e getta la spugna ritirandosi dalla corsa ma senza dare il suo endorsement al tycoon.

Anche Joe Biden fa il pieno di delegati, pur con l’imbarazzante sconfitta alle isole Samoa che, come nel 2020 con Michael Bloomberg, hanno premiato un altro outsider: lo sconosciuto finanziere Jason Palmer. Il super martedì della politica americana decreta così la fine della corsa alla Casa Bianca e la riedizione di un duello che la maggioranza degli americani non gradisce, e non solo per l’età dei contendenti. Il tycoon ha già 1.053 delegati, di cui 777 incassati in questa tornata: tra il 12 e 19 marzo conta di arrivare ai 1.215 necessari per rivendicare la nomination ed essere incoronato alla convention di luglio. Nel frattempo potrà concentrare tutte le risorse del partito nella sfida contro Biden, anche se per colmare il gap finanziario e fronteggiare le sue astronomiche spese legali sta corteggiando Elon Musk. Il presidente, che praticamente non ha veri rivali (Dean Phillips ha lasciato garantendogli il suo appoggio), ha già guadagnato 1.556 delegati sui 1.968 necessari. Ma a spianare definitivamente la strada al "rematch” è stata la mossa della Haley, che ha sospeso la sua campagna anche se formalmente non si è ritirata: continuerà così a tenere i delegati e ad influenzare i donatori. Resta da capire come la Haley intenda muoversi e condizionare la campagna.

