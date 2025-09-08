Trump condannato a pagare 83 milioni 

Washington. La saga giudiziaria di Donald Trump continua e si arricchisce di nuovi capitoli ogni giorno. In sole 24 ore il presidente americano ha, infatti, incassato due vittorie provvisorie dalla Corte Suprema e ricevuto un’importante batosta da un tribunale d’appello. Partiamo dalla sconfitta. La corte federale di New York ha respinto all’unanimità la richiesta del tycoon di ribaltare il verdetto che gli ha ordinato di pagare 83,3, milioni di dollari per aver diffamato E. Jean Carroll.

I giudici hanno respinto la tesi dei legali del tycoon, secondo i quali la sentenza della Corte Suprema dello scorso anno sull’immunità presidenziale per tutti gli atti ufficiali impediva di accertare la responsabilità dell’azione legale intentata da Carroll ma il tribunale d’appello ha bocciato le argomentazioni. Una sentenza pesante che rievoca i fantasmi della condanna per abusi sessuali sulla scrittrice e giornalista, proprio nel giorno in cui Trump ha lanciato un’iniziativa per promuovere la preghiera e le radici giudaico-cristiane degli Stati Uniti. «L’America è fondata sulla fede, se si indebolisce, si indebolisce anche il Paese», ha detto il presidente al museo della Bibbia di Washington presentando America Prays e invitando gli americani a ogni settimana a «pregare per l'America» in occasione del 250° anniversario della nazione assieme ad «almeno altre 10 persone».

