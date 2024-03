Trump choc: «Se perdo, strage» 

Washington. «Se perdo per gli Stati Uniti sarà un bagno di sangue». Donald Trump avverte gli americani sulle conseguenze di una sua mancata elezione: lo fa dall’Ohio in un lungo e cupo discorso in cui definisce il 5 novembre, giorno delle presidenziali, la data più importante della storia Usa. Assicurando un’azione rapida e decisa sul fronte dell’immigrazione appena tornerà alla Casa Bianca, l’ex presidente è si scaglia contro i migranti illegali che attraversano il confine con il Messico e «invadono» il Paese: «Non so se voi li chiamate persone. In alcuni casi non lo sono, sono animali», ha detto fra gli applausi». Poi l’ammonimento sul «bagno di sangue» che accompagnerebbe una sua sconfitta. «Vuole un altro 6 gennaio, incita la violenza e ha sete di vendetta», ha tuonato la campagna di Joe Biden. Mentre Elon Musk puntato il dito contro «i media mainstream che mentono»: per il miliardario, come per la campagna di Trump e i media di destra, le parole di Trump sono state scorrettamente estrapolate dal contesto.

