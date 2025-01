Trump cancella «la truffa verde» 

Davos (Svizzera). «Producete in America o dovrete pagare i dazi». Il messaggio di Donald Trump all’elite globale di Davos è chiaro: l’America First è tornata e passa per tasse più basse, anche al 15% per chi sceglie di produrre negli Stati Uniti, e per l’abolizione di quel colossale «imbroglio» che è il Green deal. Chiedendo all’Opec di spingere al ribasso i prezzi del petrolio e alle banche centrali di tagliare «immediatamente» i tassi di interesse, il presidente americano alla sua prima uscita su un palcoscenico internazionale è tornato a promettere «un’età dell’oro» grazie a un’azione «rapida» per affrontare e risolvere i «disastri ereditati da un gruppo di inetti». Nel mirino ci sono il predecessore Joe Biden e i suoi «sprechi per 8.000 miliardi» in spese, restrizioni sul fronte dell’energia, regole e tasse nascoste che si sono tradotti nella «peggiore crisi di inflazione della nostra storia». «Ho messo fine al ridicolo e incredibilmente dispendioso Green New Deal. Io lo chiamo la truffa verde», ha detto Trump lodando invece l’indistruttibile carbone, che non teme «né il clima né una bomba».

Intelligenza artificiale

Il presidente ha poi assicurato che farà degli Stati Uniti la capitale mondiale dell’intelligenza artificiale e delle cripto, settore che lo vede protagonista con un “meme coin” che vale miliardi. E ha delineato la sua ricetta per la rinascita americana basata su dazi e tasse. «Il mio messaggio è molto semplice: venite a produrre in America e vi daremo le tasse più basse di qualsiasi Paese sulla Terra. Se non producete da noi, che è una vostra prerogativa, allora molto semplicemente dovrete pagare dazi», ha spiegato alla platea di Davos senza giri di parole. Dopo aver citato il Canada - con il quale «non possiamo continuare ad avere questi livelli di deficit commerciale» -, Trump ha puntato il dito conto l’Ue. «Ci tratta molto male e ingiustamente», ha lamentato riferendosi alle «centinaia di miliardi di dollari» di disavanzo commerciale che gli Stati Uniti hanno nei confronti dell’Europa. «Faremo qualcosa al riguardo», ha assicurato. Il presidente è poi ricorso ad alcune esperienze personali per criticare l’Europa. Ha ricordato di come quando «ancora faceva una vita semplice» si è occupato di un progetto in Irlanda: «Mi dissero che ci sarebbe voluti cinque o sei anni» per le autorizzazioni, «non credo alla fine di aver presentato la domanda». Un esempio che lo ha spinto a esortare l’Ue ad «accelerare i suoi tempi»: «Amo l’Europa e voglio essere costruttivo».

Aeroporti e big tech

Trump ha poi raccontato di aver raccolto le lamentele di un manager di una compagnia aerea per le eccessive tasse per l’uso degli aeroporti europei. Un caso che, ha osservato, mostra come i balzelli europei siano troppo elevati. Da qui l’attacco a Bruxelles per il trattamento riservato ai colossi di big tech, da Apple a Meta passando per Google: «Vogliono da loro miliardi di dollari», ha detto riferendosi alle multe imposte, ritenute una «forma di tassazione. Queste sono aziende americane, che piaccia o meno, e non dovrebbero farlo». Ai toni decisi sull’Ue si sono contrapposte parole più morbide verso la Cina: pur parlando di un rapporto commerciale squilibrato, Trump ha ricordato i suoi buoni rapporti con Xi Jinping.

Lo show di Milei

«Rendiamo di nuovo grande l’Occidente», infiacchito dall’ideologia woke. E “Viva la libertà, maledizione». A Davos è andato in onda anche il Milei Show, con un presidente argentino che - ora non più solo perché Donald Trump, Giorgia Meloni, Elon Musk, Viktor Orban, Benjamin Netanyahu e il salvadoregno Nayib Bukele sono con lui - si prende la rivincita sull’élite di politici, magnati finanziari e multinazionali che un anno fa l’avevano snobbato. E attacca per gran parte del suo discorso il woke, “cancro” e “virus mentale” inoculato nelle menti dai socialisti per mantenere il potere.

RIPRODUZIONE RISERVATA