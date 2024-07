Trump, bufera sulla sicurezza 

Milwaukee . La convention repubblicana di Milwaukee che ha votato formalmente la nomination di Donald Trump e del suo vice (James David Vance, 39 anni, ex venture capitalist, da un anno senatore dell'Ohio) non poteva cominciare sotto miglior auspicio per il tycoon che ha incassato l’archiviazione del processo sulle carte segrete che l’allora presidente portò nella sua abitazione dalla Casa Bianca. «Tutti i casi contro i me dovrebbero essere archiviati», ha detto Trump.

Le falle

Ma intanto scoppiano le polemiche sulla sicurezza. Il Congresso americano ha aperto un’indagine sul Secret Service americano, responsabile della sicurezza anche degli ex presidenti Usa, e le falle che hanno permesso a Thomas Matthew Crooks di sparare a Trump durante il comizio in Pennsylvania. La dinamica dell’attentato ha messo l’agenzia con le spalle al muro. Troppe falle nella prevenzione, errori che si sono sommati. Gli agenti del Secret Service hanno «agito rapidamente» a Butler, si difende Kimberly Cheatle, la direttrice dello speciale servizio di sicurezza americano che protegge presidenti ed ex presidenti, sorveglia le strade al loro passaggio, controlla chi incontrano, dove, come e quando, in nome di un'unica missione: scongiurare la presenza di pericoli e rischi. Ma questa volta è stato «un fallimento», per usare le parole del segretario per la Sicurezza interna Alejandro Mayorkas. Che poi ha corretto il tiro dicendo che «ho fiducia al 100% nel Secret Service e nella sua direttrice Kimberly Cheatle».

Ma la direttrice Cheatle è chiamata, comunque, a dare conto in prima persona: in un’audizione parlamentare già il prossimo 22 luglio e poi nell'ambito dell'inchiesta indipendente annunciata dal presidente Joe Biden. La direttrice - scelta da Biden - difenderà a spada tratta l'operato dei suoi agenti, ma la graticola è già cominciata.

Cambio di programma

L'unità è il tema del suo discorso di accettazione della nomination giovedì, quando sui delegati al Fiserv Forum cadranno almeno 100.000 palloncini rossi, bianchi e blu, i colori nazionali. L'ex presidente ha infatti rivelato di aver completamente riscritto il suo intervento, che «sarebbe stato sconvolgente, uno dei più incredibili. Onestamente, ora sarà un discorso completamente diverso», ha detto, descrivendolo come «un'opportunità per unire il Paese» e «persino il mondo intero». Non è dato sapere quanto durerà nella sua inconsueta versione moderata ma Trump intende sfruttare l'occasione mediatica della kermesse per convincere indipendenti, moderati e “swing voters” orientati verso i dem ma frustrati dalle defaillance senili di Biden.

